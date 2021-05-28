Венеция, Италия, , 10:13 — REGNUM Футбольный клуб «Венеция» вышел в Серию А, высший дивизион итальянского футбола. В финале плей-офф за выход в Серию А «Венеция» обыграла «Читтаделлу» по сумме двух матчей.

В первой игре «Венеция» победила со счётом 1:0, а вторая встреча завершилась вничью — 1:1.

Клуб вернулся в Серию А спустя 19 лет. В последний раз команда выступала в высшем дивизионе в сезоне 2001/02.

Ранее в Серию А по итогам сезона 2020/21 вышли напрямую из серии B «Эмполи» и «Салернитана». Высший дивизион покинули «Беневенто», «Кротоне» и «Парма».