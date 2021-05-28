Джидинский район, Бурятия, , 10:12 — REGNUM В Бурятии специалисты принимают меры по уничтожению трупов животных, обнаруженных в Джидинском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления ветеринарии, с 11 по 17 мая были отобраны пробы от трупов.

По результатам исследований, наличие в пробах возбудителей особо опасных заболеваний было исключено. Сами биологические отходы были сожжены органами местного самоуправления под контролем ветеринарной службы.

В настоящее время сотрудники управления проводят объезд района с проверками на наличие оставшихся трупов.

«Управление ветеринарии Республики Бурятия напоминает, что в соответствии с действующим ветеринарным законодательством ответственность за утилизацию биологических отходов несут владельцы павших животных», — отметили в ведомстве.

За сокрытие фактов падежа владельцев могут привлечь к административной ответственности.

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