Москва, , 10:12 — REGNUM Реализация программы заимствований будет продолжена в соответствии с планами, сообщила 28 мая глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

«Москва будет расширять присутствие на долговом рынке, продолжая реализацию программы заимствований в соответствии со своими планами», — сказала она.

В пресс-службе департамента напомнили, что столица вышла на рынок заимствований впервые за восемь лет.

Последний, 74-й выпуск облигаций, полностью выкуплен инвесторами. При этом спрос оказался выше предложения. В этих условиях преимущества при покупке ценных бумаг получили физические лица.