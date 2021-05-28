Сеул, , 10:14 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 657 192 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 28 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 4 688 520 человека. Уровень вакцинации составил 9,1%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 649 352 человека, а препаратом Pfizer — 2 039 168 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 54 002 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 2 068 877 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 587 носителей коронавируса. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 138 898.

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