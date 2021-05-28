Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Соединённым Штатам необходимо предотвратить возникновения конфликта с Россией и Китаем, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Во время выступления в Академии ВВС генерал предупредил о растущем расколе между США и Китаем с Россией.

«Сейчас мы переживаем 76-й год мира великих держав после Второй мировой войны. И мир находится в состоянии стресса», — цитирует его Fox News.

Сегодня США находятся в «соревновании великих держав» с Китаем и Россией, и Вашингтону необходимо поддерживать конкуренцию и в то же время избегать конфликта с этими государствами, резюмировал Милли.

Как сообщало ИА REGNUM, в официальных документах Пентагона, например, в американской ядерной доктрине 2018 года, Россия заявлена как главный военный противник США.

В стратегии национальной обороны США две страны — Россия и Китай — названы основными вызовами для национальной безопасности наряду с террористами. Кроме того, официальные лица в Минобороны США и других силовых ведомствах не единожды называли Россию «ключевым противником» во время выступлений.

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