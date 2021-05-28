Минск, , 10:15 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к органам пограничной службы страны по случаю их профессионального праздника сообщил о существовании прямой угрозе суверенитету и территориальной целостности Белоруссии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба белорусского президента.

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«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан», — говорится в поздравлении.

Также Лукашенко отметил, что белорусские пограничники являются настоящими патриотами Белоруссии и достойными наследниками славы героических предков.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС почти полностью согласовали новый пакет индивидуальных санкций в отношении властей Белоруссии, которые должны стать реакцией на инцидент с самолётом Ryanair.

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