Варшава, , 10:09 — REGNUM Врачи Павел Чекальский и Лукаш Ясек, работающие в Лодзинской больнице (Польша), начали собирать подписи под обращением к Сейму с просьбой инициировать введение ответственности за распространение медицинских фейков, а также иной ложной информации, которая может негативно сказаться на здоровье людей. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Интернет-порталы содержат много ложной информации, рекламы неэффективных лекарств или информации, содержащей целенаправленную ложь о болезнях и способах их лечения. Например, мы часто встречали информацию, что онкологию можно вылечить аскорбиновой кислотой или перекисью водорода. Или о том, что эпилепсию можно вылечить одной диетой, а инсульт пройдет без последствий, если человек отдохнет и расслабится. Это очень вредные и опасные теории, которые находят массу повершивших в них сторонников. Мы сталкиваемся с такими людьми регулярно», — заявил журналистам доктор Чекальский.

Ясек в свою очередь подчеркнул, что пациентам, не имеющим медицинского образования, очень трудно отличить правду от лжи в интернете, а использование пациентами непроверенных и фейковых методов лечения может плохо кончиться.

Помимо законодательной инициативы, врачи также намерены создать свой блог на разных площадках, где будут развеивать мифы о лечении и разоблачать фейки.