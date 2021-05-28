Пермь, , 10:09 — REGNUM В Перми намерены построить спортивный многофункциональный комплекс «Центр баскетбола». Он будет расположен на ул. Клименко, 26 и станет первым спортивным объектов регионе построенный в рамках государственно-частного партнёрства, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В Министерство физической культуры и спорта Пермского края поступило официальное предложение от частного инвестора на строительство Центра баскетбола. Планируется, что на объекте разместят до четырех залов, соответствующих требованиям действующих официальных правил баскетбола ФИБА, а работать центр будет круглосуточно.

Ожидается, что проект реализуют в 2022 году. На этапе строительства инвестор вложит в объект порядка 150 млн рублей, а срок действия контракта ГЧП составит 11 лет.