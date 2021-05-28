Бодайбо, Иркутская область, , 10:08 — REGNUM В Бодайбинском районе Иркутской области тушат крупный лесной пожар, как сообщает 28 мая пресс-служба областного правительства, он действует всего в пяти километрах от посёлка Мамакан.

За сутки площадь очага увеличилась с 15 га до 21 га. Тушение затруднено тем, что очаг находится в гористой местности на крутом склоне. Доставить туда технику для того, чтобы сделать опашку, невозможно.

Всего в начала пожароопасного сезона в лесном фонде Приангарья произошло уже 78 пожаров на общей площади 1595,7 га.

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