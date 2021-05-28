Минск, , 10:47 — REGNUM В данный момент существует угроза суверенитету и территориальной целостности Белоруссии. Об этом 28 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении в связи с Днем пограничника, которое размещено на сайте президента республики.

Александр Лукашенко среди белорусских военных President.gov.by

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«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан», — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Кроме того, он напомнил, что восемьдесят лет назад, во время Великой Отечественной войны первыми встретили «вероломно напавшего на нашу Родину» врага именно пограничники, которые проявили в приграничных боях беспримерное мужество и доблесть.

Также Лукашенко отметил, что он убежден в том, «что, храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы», пограничная служба будет и в дальнейшем «надежно оберегать священные рубежи Отечества».

Помимо того, указывается, что президент Белоруссии адресовал особые слова благодарности ветеранам-пограничникам, посвятившим всю свою жизнь «служению стране и народу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская сторона не согласовала изменение маршрутов полетов двух иностранных авиакомпаний — Austrian Airlines и Air France — в обход Белоруссии.