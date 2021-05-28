Ульяновск, , 10:06 — REGNUM В Ульяновской области после жалоб жителей Сурского района на нашествие чёрной мошки принят план действий по борьбе с насекомыми. Его утвердил временно исполняющий обязанности губернатор Алексей Русских по итогам совещания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Региональные власти отмечают, что в последнее время от местных жителей поступает много жалоб на укусы насекомых, даже «зафиксирован падёж скота». Размножению чёрной мошки способствует болотистая местность на территории ряда поселений Сурского района.

«В этом году из-за погодных условий чёрной мошки развелось неимоверно много, она увеличила свой ареал обитания и стала терроризировать местных жителей», — заявил врио губернатора Алексей Русских.

Исполняющая обязанности министра природы Гульнара Рахматулина со ссылкой на учёных отмечает, что гнус живёт 20 дней, по истечении которых «мошка должна исчезнуть». По её словам, сейчас проводить дезинфекцию «нет смысла», так как гнус не поддаётся воздействию препаратов от комаров и серой мошки, а травля «загубит других насекомых».

По итогам совещания принято решение о выделении средств на проведение мониторинга в августе — сентябре по определению мест нахождения личинок, а в октябре 2021 года и апреле 2022 года провести там дезинфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается обработка общественных пространств от клещей. На 24 мая охвачено почти 458 гектаров. Акарицидные обработки в 2021 году запланированы на площади 790 гектаров.