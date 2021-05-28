Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM В Петербурге завершено расследование уголовного дела по факту смертельной аварии в городе Пушкин, произошедшей в марте 2020 года. По данным следствия, ее виновницей стала 18-летняя на тот момент девушка, управлявшая автомобилем премиум-класса Porsche Macan в состоянии алкогольного опьянения.

В ту ночь на перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине девушка, судя по записи камеры наблюдения, на большой скорости выехала на перекрёсток под красный сигнал светофора и буквально снесла кроссовер Volkswagen Tiguan. 27-летняя женщина-водитель этого автомобиля получила крайне тяжелые травмы и скончалась в больнице, ее пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Предполагаемая виновница аварии, несмотря на свой юный возраст, до этого уже была неоднократно привлечена к административной ответственности за превышение скоростного режима. Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ.

«Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу», — сообщили 28 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Видео момента смертельного ДТП: