Москва, , 10:05 — REGNUM Итоги размещения 74-го выпуска облигаций Москвы соответствуют ожиданиям и расчётам, заявила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

«Итоги размещения московских зеленых облигаций соответствуют нашим ожиданиям и расчетам. Активность инвесторов показала заинтересованность в финансировании городских проектов экологической направленности и подтвердила высокий потенциал развития ответственного финансирования в России», — сказала она.

Зяббарова отметила, что столица «задаёт тренд» в этом процессе, вкладывая денежные средства в улучшение экологической ситуации. В частности, развивая метрополитен и меняя автобусы на электробусы.