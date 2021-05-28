Уфа, , 10:05 — REGNUM Пешеход погиб после наезда на него автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ГИБДД пор региону.

Сообщается, что ДТП произошло ночью 28 мая в Кармаскалинском районе. Автомобиль «Kia Sportage», за рулем которого находился 32-летний мужчина, на 10 км автотрассы Уфа — Инзер — Белорецк сбил пешехода. Мужчина, которому на вид 40−45 лет, получил не совместимые с жизнью травмы.

«Со слов водителя, он переходил дорогу в неустановленном месте в темное время суток», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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