Лос-Анджелес, США, , 10:03 — REGNUM В производстве потокового сервиса Disney Plus находится сериал, который станет спин-оффом кинокомикса «Чёрная Пантера». Об этом 28 мая сообщает портал The Wrap.

В центре повествования шоу будет находиться персонаж Окойе, которого в «Чёрной Пантере» сыграла актриса Данай Гурира. Отмечается, что сюжет сериала расскажет историю становления защитницы вымышленной страны Ваканды.

Напомним, после «Чёрной Пантеры» Данай Гурира повторила роль Окойе в кинокомиксах Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Зрители также знают актрису по роли Мишонн в сериале «Ходячие мертвецы».

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