28 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Артём Дубровский, , 11:45 — REGNUM Пока разработчики и издатели игр устремляются к новым технологиям и меряются количеством современных фич в своих проектах, японская компания Square Enix никак не может отказаться от идеи создать «идеальную классическую ролевую игру» — прямиком из тех времён, когда трава была зеленее, а геймеры лояльнее. Bravely Default II стала очередной попыткой покорить ретроолимп, используя все лучшие составляющие наиболее видных представителей жанра. Однако за очаровательной картинкой и приятным чувством ностальгии скрывается довольно безликий, вторичный и невероятно нишевый проект — и пока не слишком понятно, кому именно он нужен в 2021 году.

Bravely Default II Nintendo.ru

Технически затея Square Enix удалась — у Bravely Default II довольно высокие оценки от критиков и геймеров, а многие профильные издания хвалят игру за «волшебный» визуал, «бесподобный» саундтрек и возможность вернуться в прошлое на 15−20 лет, когда подобные проекты ещё только завоёвывали рынок. На первый взгляд, с подобными заявлениями сложно не согласиться. Действительно, всё, что касается внешней оболочки, в Bravely Default II выполнено на высочайшем уровне: это и рисованные задники, и приятная музыка, и ностальгический флёр от местных игровых механик. Вот только, в отличие от мастодонтов жанра, новый проект японской компании моментально забывается, стоит лишь выключить консоль. И причин для этого предостаточно — начиная с банальной истории и заканчивая раздражающим геймплеем, рассчитанным на искусственное затягивание прохождения.

В центре сюжета Bravely Default II четвёрка избранных воинов света, которые отправляются в опасное путешествие по миру в поисках магических кристаллов. Бравый моряк с амнезией по имени Сет, гордая принцесса Глория, обаятельный исследователь Элвис и саркастичная наёмница Адель встречают друг друга неожиданно и, не успев толком познакомиться, с головой бросаются в совместные приключения по спасению мира и сражения с ужасным злом. Герои получились максимально приторными, архетипичными и неглубокими — что уже само по себе является жирнейшим минусом для ролевой игры. Если подставить на их место таких же пустых болванчиков из любого второсортного аниме-сериала, то суть нисколько не изменится, а почти все диалоги также будут состоять из пафосных бравад про кристаллы и победу над тьмой.

Bravely Default II Nintendo.ru

Критичным это становится от осознания того, что с местными персонажами игроку предстоит провести от 50 до 80 часов реального времени, лишь изредка слыша от них интересные фразы и забавные комментарии. Всё остальное время придётся много бегать по игровой карте, сражаться с тысячами монстров ради повышения уровня, исследовать подземелья и изредка побеждать боссов. Разнообразить всё это невероятно «увлекательное» многообразие активностей призвана уникальная для серии боевая механика Brave/Default, позволяющая по-новому взглянуть на затяжные тактические схватки.

Дело в том, что герои игры могут «брать в кредит» очки действий и расплачиваться за них бездействием в дальнейшем. Например, один из персонажей может взять сразу три очка действия и с ходу уничтожить врага тремя последовательными атаками — однако следующие три хода ему придётся просто стоять на месте и полагаться на товарищей. Таким образом, даже в самых заведомо скучных схватках появляется тактический простор, заставляющий геймеров больше думать над поведением противника и чаще рисковать ради достижения победы.

Однако и это интересное нововведение с треском разбивается о стену из вторичного наполнения игры — множества одинаковых врагов, недостатка уникальных способностей и необходимости очень много сражаться, чтобы подготовиться к бою с очередным боссом. На деле получается, что каждая стычка с очередным гоблином воспринимается как поход на нелюбимую работу. Обязательную, чтобы прожить ближайшие несколько дней, но уже не приносящую никакого удовлетворения.

Bravely Default II Nintendo.ru

Эпические баталии с боссами чисто идейно являются самой захватывающей и интересной частью игры — в них можно проверить свои навыки, поискать новый подход к необычному противнику и просто насладиться уникальным боевым опытом. Фактически же это всё те же бои с гоблинами, только «на максималках». Местные боссы больно бьют, отвечают контратакой почти на каждое действие игрока и имеют огромный запас очков здоровья. В итоге каждая такая схватка затягивается на десятки минут, скорее утомляющих, чем приносящих удовольствие. А дальше всё по новой — убивать ещё одну тысячу мелких неприятелей, чтобы поднять собственный уровень до планки следующего босса. В теории, можно значительно облегчить себе прохождение, снизив уровень сложности в настройках. Но ради чего тогда вообще играть, если и герои, и история, и геймплейные механики не вызывают ровно никаких эмоций?

Bravely Default II ориентирована на «ценителей ретро», но ей точно не хватает современных элементов и современных игровых ценностей — хорошей драмы, глубокой проработки персонажей и чуть более шустрого игрового процесса. Добавьте к этому ценник в пять с лишним тысяч рублей, отсутствие перевода на русский язык и эксклюзивность консоли Nintendo Switch, как в голову моментально придёт вопрос «зачем мне это покупать?». Те самые «ценители» с большим удовольствием перепройдут отдельные части Final Fantasy, где все компоненты Bravely Default II выполнены на куда более высоком уровне. А новички в жанре скорее предпочтут проекты вроде недавней Yakuza: Like a Dragon — чтящие канон, но современные, смелые и привносящие что-то новое в индустрию.

Bravely Default II Nintendo.ru

Вполне вероятно, что на этом Square Enix не остановится и продолжит свои эксперименты в создании «идеальной классики». Остаётся лишь надеяться, что японский гигант готов учиться на ошибках, а серия Bravely Default окончательно не станет конвейером для штамповки вторичных проектов.

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