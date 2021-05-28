Волгоград, , 10:07 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы, которые похищали, а впоследствии продавали в рабство жителей Волгоградской области, сообщает пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, начиная с 2016 года 42-летний житель Волгограда и двое его приятелей продавали людей в трудовое рабство. Подельники выдавали себя за сотрудников полиции, производили якобы задержание и под предлогом доставления в отдел усаживали людей в салон их автомобиля. Злоумышленники выбирали граждан злоупотребляющих спиртными напитками либо лиц без определённого места жительства. Потерпевших перевозили в районы Волгоградской области или на территорию других субъектов, где их выкупали фермеры для работы на животноводческих точках. У потерпевших отбирали мобильные телефоны. На протяжении четырёх лет жертвами преступной деятельности стали пять мужчин и три женщины в возрасте от 40 до 56 лет.

Злоумышленников задержали в июле 2020 года. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру Волгоградской области.