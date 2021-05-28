Новосибирск, , 10:02 — REGNUM В Новосибирской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе — марте 2021 года составила 41 599 рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Для сравнения, в Сибирском федеральном округе — 44 117 рублей.

«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — уточняет региональный орган статистики.

Новосибирская область по данному показателю находится на седьмом месте среди сибирских регионов.

Отметим, что самая высокая зарплата у тех новосибирцев, кто задействован в деятельности финансовой и страховой — 76 259 рублей. Самая низкая у тех, кто связан с гостинецами и на предприятиях общественного питания (22 898 рублей).