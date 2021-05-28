Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2 июня 2021 года начнёт рассмотрение многомиллиардного иска «Нева-транспорт-трейдинг» к АО «Морской торговый порт Усть-Луга». В деле речь идёт о возмещении убытков — более 5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан в январе 2021 года. Дело принято судьей Домрачевой. Сумма иска — 5 363 229 031 рубль 23 копейки. Сумму убытков истец обосновал «повреждением груза, перевозимого теплоходом «Никифор Бегичев»». Договор перевалки груза был составлен в мае 2014 года.

Второй схожий иск с тем же составом участников был прекращен по ходатайству истца в конце мая 2021 года.

Напомним, компания «Нева-транспорт-трейдинг» с июля 2020 года является банкротом. Фирма принадлежит бизнесмену Сергею Морозову. Она же подавала крупный иск к Хатангскому морского торговому порту. Дело о взыскании 5 563 029 031,23 рубля убытков с сибирского порта планируют рассмотреть 28 июня в арбитраже Красноярского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в КНР судном «Никифор Бегичев» также был отправлен груз зенитных ракет. Из-за шторма во время доставки груз пострадал.