Серов, Свердловская область, , 10:02 — REGNUM Жители Серова, Краснотурьинска и Красноуральска (Свердловская область) частично остались без интернета из-за крупной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе оператора «УГМК-Телеком».

Ранним утром 28 мая «зафиксирован обрыв магистрального волоконно-оптического кабеля на участке г. Нижний Тагил — г. Красноуральск», уточнил провайдер. Повреждены сети не только у «УГМК-Телеком», но и у «Ростелекома», «Сети» и ряда других операторов связи. Идут восстановительные работы.

Жители Нижнего Тагила тоже жалуются на неполадки со связью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в феврале 2021 года в Екатеринбурге встали трамваи из-за неблагоприятных погодных условий.

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