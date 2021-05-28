Москва, , 09:59 — REGNUM Переболевшим COVID-19 прививку от коронавируса необходимо ставить через несколько месяцев после выздоровления, сообщили 28 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В ведомстве отметили, что после болезни появляется естественный иммунитет. Однако достоверно неизвестно, как долго он длиться, и насколько хорошо человек защищен от вируса.

«Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили, что полную вакцинацию прошли около 10% населения России.