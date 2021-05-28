Улан-Удэ, , 09:59 — REGNUM В Бурятии стали известны подробности трагического пожара, произошедшего в ночь на 28 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, загорелись жилые строения, расположенные на территории дачного товарищества «Урда-Уула» в Улан-Удэ.

Одно из строений — трёхэтажное здание использовалось в коммерческих целях. На первом этаже располагалась станция техобслуживания автомобилей, 15 жилых помещений на втором и третьем этажах сдавались в аренду для проживания. В момент возгорания, по предварительным данным, в здании проживали 13 человек. Часть из них эвакуировались самостоятельно.

«Среди них находилась женщина с ребенком, которая во время прыжка из окна строения с высоты третьего этажа получила повреждения. Также пострадал её ребенок. При тушении пожара внутри здания обнаружено тело одного постояльца — жителя Иркутской области», — отметили в ведомстве.

В настоящее время владелец здания задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека».

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