Ярославль, 28 мая 2021, 09:59 — REGNUM Ярославле 27 мая на железнодорожном мосту на станции Которосль от удара током погибла 16-летняя жительница города. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Место происшествия
Место происшествия
Szsut.sledcom.ru
«По предварительным сведениям, вечером 27 мая 2021 года девушка со своим другом гуляли вдоль реки Которосль. Подойдя к железнодорожному мосту, молодой человек спустился в реке, а девушка забралась на верх железнодорожного моста вблизи места расположения высоковольтных проводов, чтобы сделать оттуда фотографии. При нахождении в указанном месте девушка получила сильный удар током и скончалась», — рассказали в Следственном комитете.

Своё расследование также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. На месте происшествия тем же вечером побывал ярославский транспортный прокурор Евгений Мажаров.