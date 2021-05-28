Ярославль, , 09:59 — REGNUM Ярославле 27 мая на железнодорожном мосту на станции Которосль от удара током погибла 16-летняя жительница города. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Место происшествия Szsut.sledcom.ru

«По предварительным сведениям, вечером 27 мая 2021 года девушка со своим другом гуляли вдоль реки Которосль. Подойдя к железнодорожному мосту, молодой человек спустился в реке, а девушка забралась на верх железнодорожного моста вблизи места расположения высоковольтных проводов, чтобы сделать оттуда фотографии. При нахождении в указанном месте девушка получила сильный удар током и скончалась», — рассказали в Следственном комитете.

Своё расследование также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. На месте происшествия тем же вечером побывал ярославский транспортный прокурор Евгений Мажаров.