Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге появится новая и самая протяженная пешеходная набережная. Ее планируют создать в Пьяной гавани и таким образом соединить три популярных парка Приморского района единым пешеходным маршрутом.

Как сообщает издание РБК, площадь благоустраиваемой набережной составит около 10 тыс. кв. м. Объем инвестиций — порядка 350 млн рублей.

Конкурс на лучшую концепцию новой набережной будет проходить в рамках конкурса молодых художников и дизайнеров St. Petersburg Young Design 2021, организованного Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга и Художественно-промышленной академией имени А. Л. Штиглица.

Участникам конкурса нужно будет разработать концепцию набережной и планировочную организацию территории будущей четырехзвёздочной гостиницы в соответствии с техзаданием. По итогам первого этапа будут определены финалисты, которые доработают свои проекты вместе с экспертами компаний «Нескучный С-дизайн» и девелоперской компанией PLG, строящей в Пьяной гавани гостиницу на тысячу номеров.

«Жюри будет оценивать проекты, в первую очередь, по оригинальности авторской идеи, функциональности всего пространства набережной и реальности воплощения проекта с финансовой и технической точек зрения», — говорится в сообщении.

Новая набережная перед будущей гостиницей станет частью масштабного проекта по созданию самой протяжённой городской набережной, которая соединит три популярных парка в единый пешеходный маршрут. Проекты для участия в конкурсе принимаются до 15 июня.