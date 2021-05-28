Санкт-Петербург, 28 мая 2021, 10:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге появится новая и самая протяженная пешеходная набережная. Ее планируют создать в Пьяной гавани и таким образом соединить три популярных парка Приморского района единым пешеходным маршрутом.
Как сообщает издание РБК, площадь благоустраиваемой набережной составит около 10 тыс. кв. м. Объем инвестиций — порядка 350 млн рублей.
Название Пьяная гавань — историческое. В свое время здесь была корабельная бухта, где проходили обязательный карантин экипажи вернувшихся из дальних стран судов. Как правило, все дни вынужденного простоя сопровождались беспробудным пьянством.
Конкурс на лучшую концепцию новой набережной будет проходить в рамках конкурса молодых художников и дизайнеров St. Petersburg Young Design 2021, организованного Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга и Художественно-промышленной академией имени А. Л. Штиглица.
Участникам конкурса нужно будет разработать концепцию набережной и планировочную организацию территории будущей четырехзвёздочной гостиницы в соответствии с техзаданием. По итогам первого этапа будут определены финалисты, которые доработают свои проекты вместе с экспертами компаний «Нескучный С-дизайн» и девелоперской компанией PLG, строящей в Пьяной гавани гостиницу на тысячу номеров.
«Жюри будет оценивать проекты, в первую очередь, по оригинальности авторской идеи, функциональности всего пространства набережной и реальности воплощения проекта с финансовой и технической точек зрения», — говорится в сообщении.
Новая набережная перед будущей гостиницей станет частью масштабного проекта по созданию самой протяжённой городской набережной, которая соединит три популярных парка в единый пешеходный маршрут. Проекты для участия в конкурсе принимаются до 15 июня.