Москва, , 09:58 — REGNUM Все заявки на приобретение облигаций Москвы, поступившие от физических лиц, были удовлетворены, сообщила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

«Физическими лицами было подано 609 заявок на сумму более 700 млн рублей. Все они были удовлетворены», — сказала она.

По словам главы департамента, основными инвесторами стали банки, инвестиционные фонды, а также управляющие компании. Всего поступила 721 заявка на общую сумму 86,3 млрд рублей. При этом объём размещения составил 70 млрд рублей. Таким образом, спрос превысил предложение.