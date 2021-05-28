Скопье, , 09:57 — REGNUM Республика Северная Македония разрешит бесплатный проезд гражданам Сербии, пересекающим страну для отдыха в Греции, в знак благодарности сербам за помощь в вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает AMNA.

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С 15 июня по 15 августа сербские туристы, направляющиеся в Грецию, получат бесплатные электронные карты для оплаты проезда по стране. Северная Македония выпустит 200 000 электронных карт, действительных и для обратной поездки, что позволит сэкономить почти 13 евро по пути в одну сторону.

Этот жест признает роль Сербии в предоставлении Северной Македонии почти 50 000 доз вакцины против COVID-19, при том, что еще 150 000 граждан Северной Македонии смогли бесплатно пройти вакцинацию в Сербии.

Правительство Зорана Заева публично выразило свою благодарность за препараты, предоставленные в то время, когда оно нигде не могло приобрести вакцины.