Оренбург, , 09:56 — REGNUM Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов обратился к губернатору Денису Паслеру с просьбой ввести в Оренбурге и Оренбургском районе режим ЧС в связи со зловонием. Ситуация может перерасти в катастрофу, если не принять оперативных мер на очистных сооружениях водоканала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте.

По словам политика, с 30 апреля 2021 года до настоящего времени на территории южной части города Оренбурга, сел Южный Урал и 9-е Января Оренбургского района происходят систематические, почти ежедневные выбросы сероводорода в атмосферу при производственной деятельности ООО «Оренбург Водоканал» на очистных сооружениях, находящихся в 2,8 км от села Южный Урал. Едкий, характерный запах сероводорода вызывает ухудшение здоровья у взрослых и детей. Обращения в разные инстанции не дают изменения ситуации в лучшую сторону.

26 мая 2021 года в доме культуры Южноуральского сельсовета состоялось собрание жителей и глав сельсовета и Оренбургского района, министра природы области и гендиректора компании «Оренбург Водоканал». На прямые вопросы жителей о сроке прекращения выбросов газа в атмосферу на очистных сооружениях при сливе канализации ясных ответов о причинах выбросов и бездействия руководства частной компании по исполнению технологических требований в производственной деятельности представлено не было. Весь разговор шел о строительстве забора высотой четыре метра по периметру очистных сооружений (стоимость работ составляет 30 млн рублей) и использования реагента для подавления запаха.

«Однако, ясно, что забор не спасет жителей от зловонного запаха, переносимого по ветру с очистных сооружений. Глупо рассчитывать на эффективность мер, обозначенных генеральным директором компании для прекращения выбросов», — сделал вывод Владимир Фролов.

Он обратил внимание на то, что очистные сооружения эксплуатируются 47 лет без капитального ремонта. В 2007 году МУП «Оренбург Водоканал» был продан в собственность ООО «Росводоканал» за 70 млн рублей (без НДС) с целью якобы инвестирования финансовых средств новым собственником в коммунальные городские сети водоснабжения и водоотведения.

«Прошедшие 14 лет деятельности частной компании ООО «Оренбург Водоканал» показали лишь то, как утекает прибыль на офшорные счета новых собственников, а также отсутствие работ по капитальному ремонту очистных сооружений и создание аварийной ситуации с экологическими последствиями», — сказал депутат.

Он обратился в главе региона с просьбой ввести режим ЧС с целью принятия срочных и действенных мер по ликвидации источника загрязнения воздуха со стороны ООО «Оренбург Водоканал» и прекращения угрозы жизни и здоровья жителей. Фролов также сообщил, что уже есть два случая отравления детей после выбросов сероводорода, зафиксированных в ночь с 24 на 25 мая.

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