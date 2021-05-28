Денвер, США, , 09:54 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард, записавший на свой счёт 37 очков. У «Денвера» 36 очков набрал центровой Никола Йокич.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Денвера».

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