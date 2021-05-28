Москва, , 10:12 — REGNUM Жители России могли бы самостоятельно копить на старость, однако для этого в среднем требуется ежемесячный доход в размере 70−150 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно опросу, такой суммы хватило бы 43% респондентов. При этом 9% опрошенных считают, что для самостоятельного создания пенсионных накоплений достаточно получать до 50 тысяч рублей в месяц.

С ежемесячного дохода 50−70 тысяч рублей могут откладывать 19% опрошенных, пишет РБК. Для того чтобы делать долгосрочные накопления, 14% участников опроса в месяц необходимо получать 150−200 тысяч рублей, а 15% — свыше 200 тысяч рублей в месяц.

В реальности из всех опрошенных долгосрочные накопления делает только каждый пятый (20%). Еще 30% планируют начать копить в ближайшее время.

При этом только 2% жителей России рассказали, что могут откладывать на будущее свыше 50% доходов. Чаще всего те, кто копят на долгий срок, откладывают ежемесячно 5% своего дохода (62% от числа тех, кто занимается накоплением).

Добавим, что в исследовании, которое проводилось в мае текущего года, приняли участие более 5 тыс. человек из всех регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты заявили, что достойную пенсию, которая позволит сохранить привычный образ жизни по достижении старости, в России можно накопить несколькими способами. Так, жители РФ способны получать пассивный доход, который обычно дают проценты от вкладов, платежи от сдачи в аренду недвижимости и прибыль от страховых ценных бумаг.

Другим способом накопления могут являться вложения небольших средств в биржевые и паевые фонды или создание счета на бирже у брокера. Ещё одним видом эффективных сбережений, по мнению финансистов, является вложение в иностранную валюту.