Воронеж, , 09:53 — REGNUM Работы по реконструкции путепровода на улице Ленина вышли на завершающую стадию, об этом сообщили 27 мая в пресс-службе администрации города.

Несмотря на вынужденную приостановку работ на несколько дней в мае из-за сильных дождей, сейчас работы идут полным ходом. На двух крайних полосах и прилегающей территории ведется устройство песчано-подстилающего слоя, затем начнётся устройство бортового камня и щебёночного основания, после чего последует укладка нижнего и верхнего слоев покрытия. В случае благоприятных погодных условий работы будут вестись круглосуточно. Также завершаются работы по устройству подпорных стенок, водоотводного лотка.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильное движение по путепроводу на улице Ленина было закрыто вечером 24 октября 2020 года. 1 ноября сооружение демонтировали. Изначально движение по путепроводу обещали открыть в январе 2021 года, затем сроки неоднократно передвигались. Рабочее движение по четырём полосам было открыто вечером 7 мая. Проектный срок реконструкции — 18 месяцев, однако полностью завершить работы обещают значительно раньше.