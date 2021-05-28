Москва, , 09:56 — REGNUM Правительство России утвердило решение о пошлине на экспорт сои с 1 июля 2021 года, говорится 28 мая в сообщении пресс-службы правительства.

«В России с 1 июля 2021 года вводятся новые пошлины на вывоз соевых бобов. Такое постановление утвердило правительство», — говорится в сообщении.

Так, размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее чем $100 за тонну. Сейчас ставка экспортной пошлины составляет 30%.

Отмечается, что это позволит сельхозпроизводителям отправлять часть продукции на экспорт, а также сохранит препятствия для роста цен на этот продукт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране с 1 июля 2021 года вводятся пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности выше 22%.

Ставка пошлины для древесины хвойных пород и дуба составит 10%, при этом не менее 13 и 15 евро за 1 кубический метр. В правительстве отметили, что ранее пошлина на эти категории не взималась.

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