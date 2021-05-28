Омск, , 09:53 — REGNUM Прокуратура проводит проверку по информации о том, что 71-летнюю онкобольную омичку поселили в бывшую душевую. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Информация об инциденте появилась в местных СМИ. Проверку проводит прокуратура Омска.

В ходе проверки будут обследованы условия проживания женщины. Также будет дана оценка законности предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма.

Напомним, по данным омских массмедиа, 71-летняя омичка, инвалид второй группы с 2016 года пыталась получить жильё у администрации по социальному найму или коммерческому найму. Жильё нашлось в 2020 году, после того, как омичка пожаловалась на мэрию в администрацию президента. Женщине предложили несколько вариантов, она выбрала наименее разрушенный и подписала пятилетний договор коммерческого найма.

Квартиру очистили от мусора. После этого стало понятно, что жить в ней нельзя.

Как передаёт портал Ngs55.ru, в марте 2020 года омичка получила жильё на Братской, 5. Это была комната площадью 14 кв. м. Входной двери, унитаза, умывальника и проводки там не было.

«Это был лучший вариант из тех, что я посмотрела. <…> Я думала, что тысяч двадцать в нее вложу и буду жить. Но когда рабочие вынесли весь мусор и сняли обои, оказалось, что комната в ужасном состоянии. Там раньше была душевая — и под обоями всё было сгнившее», — рассказывает женщина.

В квартире завалилась стена. Пришлось укреплять её, а также стену, которая выходит на улицу. Официально квартира аварийной не считается, но в ней периодически рушатся стены.

Работа и материалы обошлись пенсионерке более чем в 80 тысяч рублей. Уже почти год она платит мэрии за квартиру, в которой не живет. Речь идёт о сумме в 880 рублей ежемесячно. Ещё 340 рублей она отдаёт управляющей компании.

«Снимаю другую квартиру за 6 тысяч рублей, а получаю 12 тысяч пенсии и 2900 — за инвалидность. Вот такой у меня бюджет», — рассказала пенсионерка, добавив, что на обращения к местным властям получает лишь отписки.

«В суд подать — это ещё восемь тысяч надо, а у меня их нет. Так эта квартира у меня и стоит», — отметила омичка.

По словам чиновников, у женщины нет оснований на внеочередное получение жилья. В очереди по соцнайму она сейчас находится на 19 736 месте. В мэрии уточнили, что вариант с коммерческим наймом — временный, до того как подойдет её очередь. Но дождётся ли своей очереди пожилая онкобольная женщина, неизвестно.

В департаменте жилищной политики ей предложили расторгнуть договор и рассмотреть другие помещения из фонда коммерческого найма. Однако ремонта требуют все эти помещения.