Мехико, , 09:52 — REGNUM В сети нашли упоминание о новой консоли Switch Pro, разработкой которой, как считают многие геймеры, сейчас занимается компания Nintendo. Об этом 28 мая на своих twitter-страницах сообщили известные пользователиAlphabeat и Wario64.

Позиция с упоминанием Nintendo Switch Pro была обнаружена в мексиканской версии онлайн-магазина Amazon. Стоит отметить, что спустя некоторое время администрация сайта удалила соответствующую страницу.

https://twitter.com/Alphabeat_g/status/1398117563335426048

Напомним, пока Nintendo не подтвердила информацию о том, что разрабатывает улучшенную версию Switch. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания может анонсировать новую консоль до начала онлайн-выставки E3 2021.

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