Минск, , 09:53 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии, один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибудет в конце мая в Эстонию и встретится с президентом страны Керсти Кальюлайд. Об этом 28 мая сообщает канцелярия главы эстонского государства.

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«Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 31 мая посетит Эстонию», — говорится в сообщении.

Сообщается, что встреча Тихановской с Кальюлайд пройдет во дворце в парке Кадриорг. Затем пройдет совместная пресс-конференция.

Также Тихановская в ходе своей поездки в Эстонию встретится со спикером парламента Юри Ратасом, главой эстонского МИД Эвой-Марией Лийметс, председателем парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и депутатом Урмасом Рейнсалу.

Вечером 31 мая запланирован поход Тихановской в театр Vaba Lava на спектакль «Error 403», который посвящен событиям «белорусской революции».

Напомним, бывший кандидат в президенты Белоруссии и оппозиционер Светлана Тихановская ранее заявила о том, что 29 мая по всему миру должен пройти «глобальный пикет солидарности» с Белоруссией. Именно в этот день год назад белорусскими правоохранителями был задержан её муж Сергей Тихановский.

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