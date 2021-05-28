Вашингтон, 28 мая, 2021, 10:04 — ИА Регнум. На фоне публикации 27 мая свежей макроэкономической статистики американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов показали рост.

Торговля на бирже

По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 139 пунктов, или 0,4% (до 34 462 пунктов), а индекс S&P 500 вырос на 0,2%.

При этом, согласно отчету министерства труда США, число американских граждан, которые впервые обратились за пособием по безработице, уменьшилось на прошедшей неделе по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее на 38 тыс. человек и составило 406 тыс., что это стало самым низким показателем за весь период пандемии коронавируса.

В то же время, как следует из пересмотренных данных министерства торговли США, американская экономика в первом квартале 2021 года увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 мая разнонаправленно.