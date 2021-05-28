28 мая 2021 | Время чтения 8 мин

Учитывая проблемы, с которыми сталкиваются два ближайших конкурента США, и отсутствие какой-либо другой мировой державы, которая могла бы стать мировым гегемоном, вполне вероятно, что США в конечном итоге вернут свой статус однополярной державы, если, конечно, не произойдет своего рода внутренний коллапс Соединенных Штатов.

Александр Белов, , 10:31 — REGNUM Железный канцлер Германии Отто фон Бисмарк однажды сказал о США, что «Бог помогает дуракам, пьяным и Соединенным Штатам Америки». Сделанные то ли в шутку, то ли вследствие каких-то обид, но его замечания на протяжении многих лет оказывались пророческими, пишет Ричард Кэролл в статье, вышедшей 26 мая в The National Interest.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Соединенные Штаты с момента падения Берлинской стены в 1989 году до начала войны в Ираке пережили период однополярности в международных делах. Впервые в истории человечества одна страна стала играть решающую роль в международных делах.

Когда же Вашингтон оказался втянутым в войну в Ираке, где вскоре погрязли американские вооруженные силы, два их ближайших конкурента на мировой арене — Китай и Россия — начали расширять свое влияние в мировых делах «за счет США». Однако, если посмотреть на мировую ситуацию в целом, становится очевидным, что если не произойдет резких изменений во внутренних делах страны, у США есть все шансы вновь статье мировым гегемоном.

Фундамент американской мощи

Отчасти США могут сохранять потенциал сверхдержавы благодаря своему географическому положению. США окружены двумя океанами, на западе и востоке, а также дружескими странами на севере и юге, страна располагается в климатической зоне, считающейся наилучшей в мире для ведения сельского хозяйства, и ее территория покрыта сетью судоходных рек, способствующих транспортировке товаров и услуг из своего центра, поэтому можно с уверенностью сказать, что Америка обладает значительными естественными преимуществами. Кроме того, страна достигла энергетической независимости благодаря развитию собственной нефтедобычи.

Добыча сланцевой нефти в США

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США также могут сохранить свой статус мировой державы благодаря непреходящему наследию своей Конституции, которая до сих пор способствовала стабильной передаче политической власти между различными политическими антагонистами, несмотря даже на погром и возможную попытку восстания 6 января 2021 года. Благодаря стабильным судам и дружественной деловой среде США до сих пор были оазисом стабильности в мире.

В сочетании с физическими и нефизическими преимуществами, описанными выше, демографические данные США обеспечивают преимущество внутреннего производства и потребительского рынка, которого нет ни у одной другой страны. Безусловно, ежегодные темпы роста американского населения приближаются к уровню стагнации, однако можно сказать, что демографический рост замедлился из-за политики администрации бывшего президента Дональда Трампа, которая серьезно ограничивала иммиграцию. В сочетании с пандемией COVID-19 темпы роста американского населения незначительны: по нынешним оценкам, к 2060 году на территории США будет проживать от 376 млн до 404 млн человек. В любом случае при таком развитии событий США будут производственным и потребительским рынком.

И хотя США действительно достигли момента однополярности с времени окончания холодной войны до вторжения в Ирак в 2003 году, у них все еще есть потенциал для возврата к однополярности, основанный не только на своих преимуществах, но и на политической слабости и негативных последствиях демографического роста их ближайших конкурентов — России и Китая.

Китайская Народная Республика

Распространено мнение, что Китай — это многообещающая сверхдержава, тогда как США — нация в упадке. Хотя подобные разговоры довольно популярны, при холодном и трезвом анализе фактов, экономических проблем, с которыми сталкивается Пекин, при учете нехватки природных ресурсов, а также старения китайского населения, создается совсем иная картина будущего КНР.

В то время как многие люди в восторге от экономического роста Китая, а многие предприятия готовы отказываться от своих принципов, пытаясь попасть на внутренний рынок КНР, мало кто обращает внимание на огромные суммы долга, которые сулят катастрофу для китайской экономики и более серьезные последствия в случае такого коллапса.

Производство электроники в Китае Dererasyfa.gq

По некоторым оценкам, долг Китая составляет порядка $28 трлн. Отношение долга страны к ее ВВП достигает 282%. Считается, что из-за теневого кредитования процент долга может быть еще выше.

Геополитик Питер Зейхан сравнил и противопоставил идею денег между США и Китаем. В Соединенных Штатах деньги считаются экономическим товаром. В Китае деньги считаются политическим товаром. В США деньги имеют ценность сами по себе. В Китае деньги являются политическим товаром и имеют ценность только в том случае, если их можно использовать для достижения политической цели.

В Китае не существует концепций нормы прибыли, и в этом заключается опасность; в конечном итоге закон спроса и предложения победит, и китайской экономике придется столкнуться с коррекцией, и чем больше времени потребуется, чтобы столкнуться с этой экономической коррекцией, тем больший ущерб неизбежная коррекция нанесет китайской экономике.

Неспособность Китая прокормить себя — еще более серьезная проблема. Отчасти для решения этой проблемы председатель КНР Си Цзиньпин начал кампанию «чистой тарелки». В 2019 году Национальное бюро статистики сообщило, что цены на продукты питания выросли на 11,2%. Цены на свинину, являющуюся основным продуктом питания китайцев, выросли примерно на 85%. По оценкам Китайской академии социальных наук, внутренние поставки риса, пшеницы и кукурузы в 2025 году не смогут удовлетворить спрос на 25 млн тонн. Отчасти в ответ на продовольственный кризис Китай направил рыболовецкие флоты по всему миру. Китай стал рыболовной сверхдержавой. Китайские рыболовные суда бороздят Мировые океан от Эквадора и Ганы до водоемов Северной Кореи, вылавливая столько рыбы, что это угрожает устойчивости некоторых видов рыб.

Еще одна серьезная проблема, с которой сталкивается Китай, — это сокращение населения. В настоящее время в Китае проживает 1,4 млрд человек. Население Китая сократилось впервые в 2020 году. По данным The Lancet, к 2100 году население Китая сократится до 732 млн человек. Это связано с тем, что большинство китайского населения будет составлять люди среднего и пожилого возраста.

Китай также является крупнейшим нетто-импортером нефти в мире. В 2020 году страна ввезла 542,37 млн тонн нефти. Подавляющее большинство этой нефти транспортируется через океан, и судам, перевозящим нефть, приходится преодолевать не только Индийский океан, но и первую цепь островов, чтобы добраться до КНР. В случае конфликта Китай может быть задушен экономически, отказав любой иностранной державе в использовании морского пути в Китай.

Если принять во внимание эти факторы, претензии Китая на статус великой державы должны быть поставлены под сомнение, если не отвергнуты.

Россия

Если Китай — бумажный дракон, то Россия — бумажный медведь. Если претензии Пекина на статус великой державы в лучшем случае неубедительны, претензии же Москвы основываются исключительно на ее огромном, но устаревающем ядерном арсенале. После падения Берлинской стены Россия почти во всех отношениях утратила статус великой державы, хотя и продолжает оставаться региональной державой.

Российская мобильная пусковая установка комплекса «Тополь-М» Vitaly V. Kuzmin

ВВП России на 2020 год составил $1,47 трлн. Экономика России в настоящее время занимает одиннадцатое место в рейтинге ведущих экономик мира. Хотя это впечатляющая цифра для страны с населением чуть менее 146 млн человек по сравнению с ВВП США на 2020 год в размере $20,93 трлн, ей не хватает статуса великой державы.

Демографические процессы в России, как и в Китае, имеют тенденцию к снижению. Общий коэффициент фертильности (ОКФ) в 2,1 представляет собой уровень воспроизводства, или среднее количество детей на женщину, необходимое каждому поколению, чтобы восполнить себя. ОКФ для России составляет 1,8. Согласно докладу ООН, к 2100 году численность населения России сократится до 83,7 миллиона человек.

В России широко распространены алкоголизм и наркомания, причем последнее в последнее время становится все более массовым явлением. По ряду оценок, в России насчитывается более 2,2 млн алкоголиков и от 4 до 6 млн постоянных наркоманов. Это глубоко укоренившаяся проблема среди российских граждан, указывающая на отчаяние и безнадежность, присущие жителям страны.

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Хотя Россия обладает огромными запасами ископаемых и природных ресурсов, включая железную руду, марганец, хром, никель, платину, медь, олово, свинец, вольфрам, алмазы, фосфаты и золото, только ископаемое топливо — нефть, природный газ и уголь — приносит твердую валюту. Неспособность России добиться процветания, несмотря на огромные богатства, является проблемой, которая терзает страну с момента монгольского вторжения в 1240 году нашей эры.

Учитывая проблемы, с которыми сталкиваются два ближайших конкурента США, и отсутствие какой-либо другой мировой державы, которая могла бы стать мировым гегемоном, вполне вероятно, что США в конечном итоге вернут свой статус однополярной державы, если, конечно, не произойдет своего рода внутренний коллапс Соединенных Штатов.