Чебоксары, , 09:50 — REGNUM Суд в Новочебоксарске признал недействительным ещё один диплом о высшем образовании у депутата городского собрания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Надзорное ведомство вышло с иском к одному из вузов Чувашии и его бывшему студенту, который является депутатом новочебоксарского парламента. В заявлении шла речь о признании его диплома по специальности «Магистр» недействительным, которое 25 мая 2021 года городской суд Новочебоксарска удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

В прокуратуре установили, что при зачислении в 2017 году в кооперативный институт для обучения по программе «Магистратура» депутатом был представлен документ о высшем образовании, который в последующем суд признал недействительным.

В надзорном ведомстве напоминают, что после проверок четыре диплома данного депутата признаны недействительными, включая один подложный — речь о дипломах Всесоюзного заочного политехнического института, Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова и Нижегородской академии МВД России.

Отметим, что прокурорские проверки проводятся и в городском собрании депутатов Чебоксар. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре Чувашии отмечали, что меры ответственности приняты в отношении 28 депутатов Чебоксар (всего в парламенте 43 депутата), в том числе 23 парламентария получили предупреждение, к трём применена мера в виде освобождения от должности в ЧГСД.

Подробнее: Депутат горсобрания Чебоксар сдал мандат после проверки