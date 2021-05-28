Москва, , 10:22 — REGNUM Обмен осуждённого в России американца Пола Уилана на находящихся в тюрьмах США российских гражданне обсуждают Москва и Вашингтон. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 28 мая РИА Новости.

«Такие обсуждения не ведутся, и мы их не предполагаем вести», — сказал Рябков.

Он отметил, что Уилана осудили по очень серьёзной статье и американской стороне позиция Москвы известна. Позиция РФ также неизменна в части предложения передать осуждённых в США лиц, задействовав конвенцию Совета Европы 1983 года. Но сдвигов пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-посол США в России Майкл Макфол попросил освободить двух американцев из российских колоний в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это осуждённый за нападение на полицейского Тревор Рид и признанный виновным в шпионаже Уилан.

Читайте также: Макфол попросил освободить двух заключённых перед встречей Путина и Байдена