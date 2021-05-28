Милуоки, США, , 09:47 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Майами Хит» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:84.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон. Кроме того, дабл-даблы оформили Яннис Адетокунбо (17 очков и 17 подборов) и Дрю Холидей (19 очков м 12 передач).

В составе «Майами» 19 очков набрал форвард Джимми Батлер.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:0 в пользу «Милуоки».

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