Южно-Сахалинск, , 09:46 — REGNUM 26 лет назад 28 мая в Нефтегорске Сахалина произошло сильное землетрясение, унесшее жизни более 2 тыс. человек. Память погибших почтили в Южно-Сахалинске в сквере привокзальной площади, где установлен памятник жертвам землетрясения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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Землетрясение 1995 года стало одним из самых мощных в истории Сахалина. В Нефтегорске были разрушены практически все дома. Сила толчков составляла от 7,5 до 9 баллов. Из-под завалов удалось спасти более 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу три землетрясения произошли в акватории у острова Сахалин и Курильских островов 28 мая 2021 года.