Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Разработчики социальной сети Twitter начали тестировать платную подписку под названием Twitter Blue. Об этом 28 мая сообщает издание vc.ru, ссылаясь на исследовательницу приложений Джейн Манчун Вонг.

По данным издания, подписчики Twitter Blue смогут изменять цвет интерфейса приложения с голубого на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый и зеленый. Помимо традиционного голубого цвета, существуют разные версии иконки приложения — розовый, пурпурный, зеленый, оранжевый, черный, а также значки с синими и фиолетовыми полосами.

Добавим, что кроме выбора цветов приложения подписчики смогут также сохранять твиты в закладках и отменять отправленные посты. Пользователи Twitter Blue получат доступ к ещё одной функции — режиму чтения, который превращает длинные цепочки твитов в «легко читаемый текст». Стоимость подписки составит 269 рублей.

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