Сеул, , 09:46 — REGNUM После саммита Южная Корея — США уровень поддержки политики действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина превысил 40%. Об этом сообщает The Seoul Shinmun со ссылкой на исследовательские агентства Hankook Research, Korea Research, KSTAT Research и Embrain Public.

Согласно результатам опроса, проведённого с 24 по 26 мая среди 1008 человек старше 18 лет, уровень поддержки политики главы государства составил 42%, что на 6% больше по сравнению с опросом, проведённым на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность президента страны 54% респондентов, что на 3% меньше, чем неделю назад.

Между тем, 55% респондентов положительно оценили итоги южнокорейско-американского саммита, а 34% респондентов — придерживаются противоположного мнения.

68% опрошенных не ожидают больших изменений в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном, а 27% — надеются на позитивные изменения.