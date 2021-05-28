28 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 10:32 — REGNUM Заявления президента Польши Анджея Дуды, которые он сделал в Тбилиси в день празднования независимости Грузии, 26 мая, заметили не все. Хотя в основном его выступление на торжественном мероприятии на площади Свободы осветили все грузинские телекомпании, в первый день пользователи соцсетей вообще обошли речь Дуды вниманием. Хотя президент Польши и говорил приятные слуху прозападной грузинской общественности слова о том, что ждет грузин в объединенной Европе, Евросоюзе и НАТО.

Визит президента Польши Анджея Дуды в Тбилиси на день празднования независимости Грузии President.gov.ge

Внимание на слова Дуды, особенно в той части, которая касалась России, обратил грузинский аналитик Демур Гиорхелидзе, посвятивший выступлению президента Польши пространный пост на своей странице в соцсети Facebook.

«Агрессивные заявления президента Польши, сделанные 26 мая в Тбилиси, (я не оцениваю, правильны они или нет, у этого замечания другая цель), которые с тупым удовольствием восприняли «мейнстримные девчушки», каких немало в правительстве, — что дает эта агрессия Грузии?! Политика президента Польши, которую он проводит в своей стране, — это суверенное право этой страны, и они сами будут пожинать последствия (положительные или отрицательные, не нам об этом думать и судить). Правительство Грузии становится маргинальным и действует наперекор реальности, из которой вытолкнуты: а) интересы грузинского государства; б) прагматизм; в) здоровая политика и г) решение сложных проблем, стоящих перед страной и народом, с помощью политики», — написал Д. Гиорхелидзе и обратился к властям Грузии с вопросом: «Чему вы служите?»

В своем обращении к населению Грузии Анджей Дуда «с сожалением» отметил, что «существуют государства, которые определяют свободу как собственное доминирование и насильственное лишение свободы других».

«Это знал ныне покойный президент Польши Лех Качиньский, который во время героической миссии 12 августа 2008 года, после начала российской агрессии в Грузии, выступил с речью перед зданием парламента Грузии. Спустя много лет мы говорим нет нашему соседу с севера, стремящемуся подчинить себе окружающие государства», — заявил Дуда и подчеркнул, что в НАТО и ЕС достаточно места, чтобы принять Грузию и Украину в свои ряды.

Визит президента Польши Анджея Дуды в Тбилиси на день празднования независимости Грузии President.gov.ge

Воззвания президента Польши возмутили и других пользователей соцсетей, которые откликнулись на них под постом Д. Гиорхелидзе.

«Президент Польши, наверное, забыл, что сделала Россия с правительством Польши в апреле 2010 года», — написал Г.Х.

«Цель Польши — чтобы очаги напряженности с Россией были как можно дальше от Польши, чтобы ей не попало по зубам… Поэтому Дуда и сделал провокационное заявление для местных тупиц и фраеров. Это тот самый Дуда, который 2 месяца назад требовал от правительства Грузии освобождения преступника Мелии», — пояснил пользователь Е.М.

«Мне вспомнилась «прогулка» тогдашнего президента Польши и Саакашвили в зоне конфликта. Россия уже откликнулась на это заявление и отметила, что оно было сделано в Тбилиси. Не думаю, чтобы оно принесло нам добро», — добавил Р.Г.

Было высказано и такое мнение: «Польша — страна, защищенная щитом НАТО, и ее президент имеет право на подобные заявления». Но на данной странице его автор оказался в одиночестве.