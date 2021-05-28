Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM Роддом при городской клинической больнице № 40 в Екатеринбурге закрыли на дезинфекцию и ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе медорганизации.

Специалисты проведут дезинфекцию во всех служебных и лечебных помещениях здания, а также вентиляции. Кроме того, в роддоме организуют «выборочный косметический ремонт» в операционных залах и душевых кабинах.

Роддом вновь откроют для рожениц уже 11 июня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пандемии COVID-19 роддом ГКБ № 40 некоторое время находился на карантине.

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