Москва, , 09:42 — REGNUM Россия может денонсировать Договор по открытому небу (ДОН) до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 28 мая заявил заместитель министра внутренних дел России Сергей Рябков.

Он сказал, что отказ США возвращаться к договору является политической ошибкой. Рябков назвал абсурдными обвинения России в якобы нарушении этого договора.

«США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности», — сказал замминистра. Он добавил, что сроки денонсации зависят от решения Совета Федерации и президента.

Рябков добавил, что Путин и Байден на встрече в Рейкьявике в июне, скорее всего, не будут обсуждать этот вопрос. Он также выразил надежду, что результатом переговоров стране возвращение послов России и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая представитель госдепа заявил, что США не планируют возвращаться к Договору по открытому небу.

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