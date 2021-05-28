Воронеж, , 09:42 — REGNUM Заместитель председателя правления ПАО «Сибур Холдинг» Владимир Разумов скоропостижно скончался в возрасте 77 лет во время командировки в Воронеж 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточняется, Разумов находился в командировке на предприятии «Воронежсинтезкаучук», которому посвятил многие годы.

Соболезнования в связи со смертью Владимира Разумова выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В эти дни он был почётным гостем нашей области, приехал по делам холдинга и с социальной миссией. Мы собирались с ним встретиться. Моё глубокое сочувствие родным и близким Владимира Владимировича, всем сотрудникам компании», — сказал Гусев.