Тирасполь, , 09:45 — REGNUM В ходе 394 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 25 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 49 159 человек. Из них победили инфекцию 47 479 человек. Выздоровевшими за последние сутки врачи признали 41 человека.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1192 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один подобный случай.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 523 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 30 случаев заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнили 148 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье снижаются темпы распространения коронавируса. Загруженность ковидных центров снизилась до 20%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приднестровье создадут условия для голосования на выборах в Думу РФ