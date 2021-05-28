Афины , , 09:44 — REGNUM Греция и Европа помогли сформировать друг друга. Об этом, как сообщает AMNA, заявил глава Евросовета Шарль Мишель вечером 27 мая на мероприятии в Афинах, посвященном 40-летию членства Греции в Европейском союзе и его предшественнике, Европейских сообществах.

«Точно так же, как мы не можем существовать без вас, вы решили не существовать без Европы», — сказал Мишель гражданам Греции.

Выступление Мишеля было сосредоточено вокруг слов «демократия и свобода», которые лежат в основе Европейского союза. Членство Греции в ЕС стало возвращением к своим корням для греков, но европейцы чувствовали то же самое и для себя, ведь Европа родилась в Греции, сказал он.

Мишель также упомянул об уникальной роли, которую классическая Греция сыграла в его личном образовании и идентичности, а также в создании коллективного «сознания Европы». Портрет Сократа на его столе, сказал он, напоминает ему, что Греция — колыбель мысли, свободы и демократии.