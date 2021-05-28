Лос-Анджелес, США, , 09:38 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, записавший на свой счёт 34 очка. В составе «Финикса» центровой Деандре Эйтон набрал 22 очка.

Таким образом, «Лейкерс» вышли вперёд счёт в серии до четырёх побед — 2:1.

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