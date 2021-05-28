Москва, , 09:36 — REGNUM Российская валюта 27 мая демонстрировала околонулевую динамику, удерживаясь в середине трехнедельного торгового диапазона 73,00−74,00 за американский доллар, даже несмотря на умеренно негативный фон финансовых рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Торги в Азии в эти дни завершались смешанно, на европейских площадках идет медленное ухудшение настроений.

Всё это сигнализирует о нарастающем беспокойстве инвесторов, перед инфляционной угрозой, которая может получить большее подтверждение при публикации важной макроэкономической статистики.

Так, сегодня, 28 мая, в 15:30 по мск будет опубликован отчет по инфляции в расходах на личное потребление в США за апрель.

Рынки боятся того, что и в этой статистике подтвердится чрезмерный рост цен, что повысит вероятность более раннего, чем ожидается, сворачивания мягкой денежно-кредитной политики в США и надавит на группу рисковых активов, в том числе на валюты стран с развивающейся экономикой.

Рубль это касается в чуть меньшей степени, благодаря защитному эффекту от подтверждения встречи Владимира Путина и Джо Байдена 15−16 июня.

Так что курс российской валюты, в ближайшие дни, вероятно, так и останется в устоявшемся диапазоне 73,00−74,00 за американский доллар, однако при этом, в случае дальнейшего ухудшения рыночных настроений, курс сместится к верхней границе торгового коридора», — считает эксперт.

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